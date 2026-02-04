新北動保五安 救援醫療更完善

保護動物議題已成全球趨勢，新北市以「動保五安」作為動物保護與城市治理的施政方針，首創非犬貓寵物登記制度，同時開辦犬貓CPR急救課程及推動寵物急難救助包，每年處理逾3萬件動物救援、捕蜂、捉蛇及動保案件，去年迄今已設立110間認養小棧，並完成逾4000隻犬貓絕育補助。新北市長侯友宜表示，將打造一座動物安全、飼主安心的「全安動保Fun城市」。

農業局長諶錫輝4日在市政會議專題報告，推動「安全、安身、安居、安命到安心」五安治理模型。在「安身、安居」層面，近年動物之家陸續轉型，三芝動物之家今年將完成設置為新北市首座北海岸野生動物救傷收容中心；設置專業野生動物醫療空間，特別規畫小型哺乳動物空中廊道、室外水池與可容納鳥類猛禽的收容設施。

廣告 廣告

中和動物之家首創設置長照與復健中心，提供高齡、重症、行動不便或長期照護需求的犬貓妥適的照顧環境。在安全面上，率先導入科技治理，建立虎頭蜂熱點通報、遊蕩犬源頭管理及猴害風險控管等即時通報與管理機制，建立野生動物熱點巡查，掌握實地行為，達到即時預警、防範機制。

在「安命、安心」方面，首創非犬貓寵物登記制度，同時開辦犬貓CPR急救課程，並推動寵物急難救助包。在動物友善部分，今年再新增4座寵物運動區。全面推行家兔絕育補助，擴大非犬貓管理啟動20家登記站。跨縣市設立認養小棧，迄今已累積110間，並持續完成至少4000隻犬貓絕育補助，另每年處理超過3萬件動物救援、捕蜂、捉蛇及動保案件。

侯友宜說，市府將持續以教育扎根、科技治理與友善環境為核心，讓動物保護成為城市治理的關鍵方程式，打造一座動物安全、飼主安心、市民共榮，並能與國際永續發展目標接軌的「全安動保Fun城市」。

民國115年將完成啟用北海岸、中和及優化新店動物之家空間，設立全國首座貓友善環境空間示範區。