新北動保檢視年度成效 展望明年重點業務

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市動物保護防疫處於今（22）日召開114年度第2次新北市動物保護委員會，邀集各界專家學者及動保團體，由農業局長諶錫輝主持共同檢視今年下半年26項重點業務推動成效，並就115年重點業務規劃提出建言。會中聚焦硬體建設、軟體推動及動物防疫三大面向，期能持續提升毛寶貝收容環境品質、改善生態環境並強化動物防疫工作，全面精進動物保護績效、提升動物福利。

動保處長楊淑方於會中報告下半年推動成果，包含架設「新北虎頭蜂熱點網站」、瑞芳動物之家打造為全國首座具防鳥窗殺設計之綠建築等26項重點工作。同時也提出115年以「結合收容升級、智慧科技、友善動物、源頭管控」為主軸的16項重點業務規劃，涵蓋硬體建設、軟體推廣及動物防疫三大面向。

她指出，115年硬體建設將啟用北海岸野生動物救傷收容中心、中和動物之家環境優化工程完工以及貓友善環境空間示範區；軟體推動方面，持續辦理阻斷非法獵具行動、全國首推寵物兔絕育補助及防鳥窗殺設施補助等措施。

《圖說》動物保護委員會報告事項。〈動保處提供〉

在動物防疫部分，因應近期非洲豬瘟事件，動保處將強化畜牧場訪視頻率、提升防疫裝備與人力量能，並辦理多場防疫宣導與教育訓練，守護動物健康與公共安全。

楊淑方表示，新北市能成為友善動物城市，仰賴各界專家學者、民間團體與市府公私協力的共同努力，透過動物保護委員會專業監督與建議，讓政策得以持續精進，落實保障動物權益、提升動物福祉的目標，並將動物友善的理念傳達至新北市每一個角落，逐步建立人與動物和諧共存的友善城市。