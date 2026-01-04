新北動保處三管齊下 防堵非洲豬瘟再爆

新北市動保處加重取締違規使用廚餘的養豬場、提供環保藍光捕蟲燈以及推動豬場QRCode實名制，期盼透過三管齊下遏止疫情再度傳出。（新北市動保處提供）

因應台灣10月爆發非洲豬瘟案例，新北市動保處除了加強疫情訪視、加重取締違規使用廚餘的養豬場外，並提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度，也加強人車流向追蹤，推動豬場QRCode實名制，期盼透過三管齊下遏止疫情再度傳出。

動保處指出，考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，10月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養及人車管制，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播。

動保處統計今年（114）年至12月，已巡查計1069場次以上，並稽查、處分違規使用廚餘4間，處分數為全國最多，並自12月8日起強化畜牧場生物安全防護網實施，對人員、車輛進出採QRcode實名制，落實人員進出管控與足跡紀錄。

動保處近期也開始提供畜養場環保藍光捕蟲燈，除降低病媒昆蟲密度，避免日本腦炎等疫病傳染人及動物外，也降低消毒藥劑對環境壓力，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏，期盼透過三管齊下，能成功遏止疫情再度發生。

動保處表示，防疫需由政府、畜牧產業與社會大眾共同努力，透過跨單位合作、多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫、衛生、永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率。

