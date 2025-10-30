新北動保處專案訪查 籲比特犬飼主落實教育訓練

記者林普天／新北報導

自今年7月，新北市政府動物保護防疫處啟動比特犬及攻擊性犬隻專案訪查，強化公共安全與維護動物福利，訪查多數比特犬與飼主互動穩定、情緒反應平和。動保處呼籲飼主應在犬隻外出時確實配戴口罩及牽繩，並落實飼養教育訓練，同時，板橋動物之家每月辦理行為訓練課程，推廣正確飼養觀念，以提升社會對比特犬等具攻擊性犬種的理解與接納。

訪查結果顯示，多數比特犬與飼主互動穩定、情緒反應平和，動保處後續也將持續追蹤狂犬病疫苗注射情形。犬隻攻擊行為往往與飼養環境及訓練有密切關聯。為協助飼主提升照護與行為管理知能，動保處於生命教育園區每月定期開設犬隻行為訓練課程，提供正向訓練與實務指導，歡迎有興趣的飼主踴躍報名參加（報名網址：https://gov.tw/QaD），如有犬隻行為問題，亦可透過課程獲得專業協助。

新北市動保處表示，目前新北市列管156隻比特犬飼養名單，已加強宣導比特犬等攻擊性犬隻出入公共場所須配戴透氣口罩及繫上1.5公尺牽繩且成年人伴同，否則可處3萬至15萬元罰鍰。呼籲飼主平時做好犬隻訓練，外出時配戴口罩及牽繩等，藉由正確飼養與教育，提升民眾對比特犬的認識，減少誤解與偏見。

即使小主人不和阿醜(比特犬)玩，阿醜也會守護他。(新北市動保處提供)