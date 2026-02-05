新北動保處推行寵物友善旅遊 票選冠軍路線出團

新北市府動保處推行寵物友善旅遊票選冠軍路線一日遊體驗團五日邀飼主牽著愛犬搭專車出遊。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府動保處辦理寵物友善旅遊路線票選，冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團五日出團，邀請參與投票民眾攜帶愛犬參加寵物友善旅遊。出發前飼主們並簽署模範飼主公約，呼籲民眾與寵物共同遵守新北市模範飼主公約，透過彼此尊重與合作，體現真正的寵物友善共融。

動保處表示，新北市寵物友善店家已涵蓋全市各行政區，類型包含餐飲業、住宿業、一般零售業、觀光景點及其他毛寶貝可入內之空間，目前已有九三０家店家加入，近期將達成千家里程碑，屆時將辦理友善店家抽獎活動，鼓勵店家踴躍加入，民眾攜帶毛寶貝前往寵物友善店家消費，即日起至二月底只要於動保處官方臉書貼文完成指定動作及打卡，即可獲得寵物牽繩一份。

這次寵物友善旅遊路線票選，冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團五日出團，共有十七名民眾及十七隻愛犬由飼主共同宣讀需繫牽繩、隨手清理、不吵鬧等模範飼主公約內容後上車；動保處逐一為每隻狗狗進行晶片掃描，確認已完成植入晶片、絕育及施打狂犬病疫苗等規定，並特別提供每一毛寶貝寵物友善旅遊大禮包，內容包含寵物清潔濕紙巾、拾便袋、外出水壺及寵物零食，讓毛寶貝安心出遊。

動保處表示，票選冠軍路線景點包括淡水在地餐廳、特色店家、漁人碼頭、淡水老街、渡船頭等知名地標。沿線寵物友善店家除開放寵物入內，也提供寵物飲水補給，戶外更設有樹屋、水管屋等寬廣拍照區域。透過實際體驗與全面檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境，讓飼主感受新北市寵物友善旅遊氛圍，並持續推廣相關政策。