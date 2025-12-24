新北動保處揪出寵物食品風險 病原與有害物質超標產品全面下架

圖：動保處前往監督不合格寵物食品封存程序。（動保處提供）

新北市政府動物保護防疫處為落實寵物食品衛生安全監控，每個月隨機前往轄區內寵物食品賣場執行例行性稽查及專案抽驗，今年度申報與外包裝標示已查核255件，病原微生物與有害物質已抽驗139件，主要包含飼料、零食與罐頭等產品。經檢驗確認，有3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收，並依動物保護法裁罰共計新臺幣32萬5,000元，整體抽驗合格率約96％。

為提升市售寵物食品標示正確性，動保處亦辦理產品申報與外包裝標示抽查，今年截至11月底共查核255件，其中54件標示內容與申報資訊不符（如營養成分、含量與廠商資訊不一致），均已要求業者限期改善。另針對病原微生物與有害物質抽驗部分，共有5件不合格產品，包括「鮭魚粉」、「貓罐-鮪魚+牛肉」、「貓草雞肉片」、「海藻粉」及「愛貓餐罐（鮪魚+起司）」，確認含有重金屬（汞或砷）或沙門氏菌超標。動保處已依規定通知業者立即下架回收及提出回收計畫書，並與消費者全面性的良性溝通處理退款貨事宜。目前已有3件完成銷毀，剩餘2件預計於年底前待業者清點下架回收數量，後統一執行銷毀程序。

動保處獸醫師黃士至指出，重金屬汞與砷可能來自水產原料或加工污染，若長期攝食恐造成寵物神經系統、腎臟與消化道慢性損傷。依裁罰基準，業者若3年內累犯，將依次處以5萬元、12萬5,000元及25萬元罰鍰，並公布其姓名、圖片與違法事實。動保處也將會同政風人員全程監督銷毀程序，確保不合格產品無法再流入銷售端。

新北市動保處提醒飼主，選購犬貓食品時應留意外包裝中文標示，包括原料、添加物、營養成分、製造商資訊、原產地與適用寵物種類等，避免購買來源不明產品。