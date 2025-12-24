新北動保處查核寵物食品 檢驗不合格率4%依法下架開罰

248251224a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市動保處為落實毛小孩食安監控，2025年度針對轄內寵物食品賣場展開抽驗。目前已完成255件產品標示查核，並針對飼料、零食與罐頭抽驗病原微生物與有害物質共139件。經檢驗確認，共有5件產品不合格，整體抽驗合格率約96%，違規產品均已要求業者下架回收，並依法開罰共計新台幣32萬5千元。

這5件問題產品分別為「鮭魚粉」、「貓罐-鮪魚+牛肉」、「貓草雞肉片」、「海藻粉」及「愛貓餐罐（鮪魚+起司）」，其中3件砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標。動保處指出，目前已有3件產品完成銷毀，剩餘2件正由業者清點回收數量，預計年底前會在政風人員監督下統一銷毀，杜絕問題食品回流市場。

廣告 廣告

248251224a02

動保處獸醫師黃士至說明，重金屬汞與砷可能源自水產原料或加工過程受污染，若寵物長期攝食，恐導致神經系統、腎臟及消化道慢性損傷。為了落實管理，業者若在3年內累犯，罰鍰將從5萬元、12萬5千元一路加重到25萬元，並會公布違法廠商的姓名與事實，讓不良業者知所警惕。

除了有害物質檢驗，標示正確性也是稽查重點。今年截至11月底，已有54件產品標示內容與申報資訊不符，例如營養成分含量或廠商資訊與系統登錄不一致，動保處皆已要求業者限期改善。標示不清不只違反法規，更會造成飼主選購時的疑慮，業者應確保產品資訊透明無誤。

動保處提醒毛爸毛媽們，選購寵物食品時應仔細閱讀外包裝中文標示，確認原料、添加物、產地及製造商等資訊，避免購買來源不明的便宜貨。如果對手邊的產品有疑慮，可多參考政府公布的不合格專區資訊，共同守護家中心愛毛寶貝的健康與權益。

照片來源：新北市政府動保處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北三重玫瑰停車場進度超前 侯友宜拚複合大樓明年5月完工

廖宜琨爭取新北山佳河濱戲水輪動場 高灘處允諾納入規劃

【文章轉載請註明出處】