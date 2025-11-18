新北動保處稽查425家寵物業者 5家營業許可證遭廢止

新北市動保處每年執行寵物業查核專案，針對寵物業者進行全面檢視。（圖／新北市動保處）

為保障動物權益，新北市動保處每年執行寵物業查核專案，針對寵物業者進行全面檢視，共計稽查425家寵物業者，確保業者依《特定寵物業管理辦法》合法經營。今年有5家業者遭廢止營業許可證，總計裁罰16件共672萬3000元。

動保處表示，稽查人員9月間稽查板橋區某合法寵物店，雖店面外觀整潔明亮，但深入檢查發現籠具空間過小，未依規定提供寵物相關健康與照護紀錄，且貓隻健康狀況不佳；另有未施打晶片的貓隻販售中，且多次以內部空間為私人場所為由，阻礙稽查人員進入。經動保處調閱原申請資料，該房間已納入營業範圍，合計罰鍰15萬元。

動保處指出，依《特定寵物業管理辦法》規定，業者必須申請特寵業許可證並明確標示營業資訊，同時建立完整的動物買賣、繁殖及日常照護紀錄。所有從業人員均須接受動物福利與防疫相關教育訓練，並落實每日環境清潔與通風管理，確保動物能在安全衛生的環境中生活。違反規定者將依情節輕重處以數萬元至數十萬元不等罰鍰，情節嚴重或屢次違規者更可能遭廢止許可，不得再從事特寵業經營。

動保處表示，未來將持續舉辦業者教育訓練、定期輔導稽查，協助業者了解並遵守特寵法規，強化法規落實，打造透明且負責任的寵物交易環境。也特別提醒市民，購買寵物前應先確認業者合法證照，實地觀察店內環境與動物健康狀況，確保交易安全可靠，以理性態度選擇合格業者，拒絕非法繁殖場。

