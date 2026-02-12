新北動保處馬年特展揭幕！板橋「以馬為媒」推廣生命教育與療癒力

新北市府動保處「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」揭幕，現場早療家族與騎警馬匹開心合照。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

迎接馬年到來，新北市府動保處於板橋毛寶貝教育園區推出「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」十二日揭幕；透過馬匹行為解析、醫療照護分享及多元互動體驗，引領民眾深入認識馬匹習性與動物福利理念，期盼藉由展覽推廣生命教育，傳達「動物療癒人，人也療癒動物」的關懷精神。特展至四月三十日，歡迎大小朋友前往參觀，一同感受馬帶來的溫暖與力量。

這項以馬為主題的特展，揭幕現場邀請馬病學專家獸醫師蕭火城、新北騎警隊、馬術教練謝驣賢及亞東早療家族一同參加，並致贈瑜伽球作為馬匹紓壓訓練輔具，也有不少大小朋友到場參與。

新北市府動保處「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」揭幕，現場早療兒童與迷你馬奶茶互動。 （記者吳瀛洲攝）

動保處表示，特展分為「馬的科普知識」、「馬的醫療照護」、「馬的動物福利」及「人與馬的關係」等四大主題，內容涵蓋馬匹自出生至成長的生命歷程，及日常健康管理與醫療照護，預防醫學與正確飼養是維持馬匹健康與提升動物福利的重要關鍵。現場展示幸運馬蹄鐵，並設置馬刷、轡頭、蹄鉗等互動教具及修蹄展示說明，讓民眾透過實際操作認識馬匹照護工作。

現場在馬術教練謝驣賢引導下，農業局長諶錫輝陪同早療小朋友和馬兒互動，並輕輕撫摸迷你馬鬃毛，小朋友原本緊張神情逐漸轉為驚喜笑容，直呼「牠好溫暖、好乖喔」。

農業局長諶錫輝表示，新北市轄區目前有十四家馬場，共計飼養三０九匹馬；馬匹是人類歷史中重要的工作搭檔，在現代社會更是運動休閒與療癒心靈的夥伴，透過互動與陪伴，能帶來情緒安定與身心療癒的力量，更能成為陪伴人心的療癒動物。