新北動保處3絕招 成功遏止豬瘟

國內去年10月爆發非洲豬瘟案例，新北市動保處為防堵疫情，除加強養豬場疫情稽查，查獲4間豬場違規使用廚餘；於同月底提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度；並自去年12月起加強人車流向追蹤，推動豬場QR Code實名制，三管齊下成功遏止疫情蔓延。

動保處表示，考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，除了去年整年共計稽查1069場次外，並自當年10月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養及人車管制，惟仍有豬場違規使用，予以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播。

另首創提供「藍光捕蟲燈」予畜牧場，除避免日本腦炎等疫病傳染人及動物外，也降低消毒藥劑對環境壓力，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏。

為強化畜牧場生物安全防護網的實施，動保處自去年12月8日起，對人員、車輛進出採QR Code實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛須加註車號，掌握追蹤進入養豬場人員流動資訊，落實人員管控與足跡紀錄，將列為日後申領農政單位相關補助的必要條件，未落實業者將喪失申領補助權益，並列為加強稽查對象。

動保處表示，防疫須政府、畜牧產業與社會大眾共同努力，透過跨單位合作多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫、衛生、永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率。呼籲畜牧業者主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，一同守護產業永續發展。