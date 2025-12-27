新北動保防寒計畫啟動 3段式控溫暖心守護毛寶貝

248251227a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

入冬後受冷氣團影響氣溫逐漸下降，新北市政府動物保護防疫處已全面加強動物之家的冬季防寒措施。動保處轄下8個動物之家全面啟動「3段式控溫機制」，當氣溫降至15度以下時加強防風帆布，降至12度以下時增加保暖布料，降至10度以下則開啟保溫燈及暖爐，以提高環境溫度。

防寒措施不僅著重硬體保暖，動保處要求第一線動保員根據低溫特報燈號、動物年齡及健康狀況進行分級照護。中和動物之家動保員林曉如表示，針對老年、幼齡或手術後的犬貓，會提供專屬暖墊與暖暖包，並移至獨立隔離房舍，避免被其他活潑動物干擾，確保牠們在舒適環境中恢復體力。

廣告 廣告

除了居住環境優化，動保處也在冬季特別為收容動物增加高蛋白、高熱量的鮮食或肉末比例。透過飲食調整打好健康基礎，能有效強化毛寶貝的抵抗力，避免因寒流來襲造成身體傷害。目前各動物之家均嚴格執行這套照護流程，確保近1200隻犬貓健康無虞。

248251227a02

動保處獸醫師黃啟堯提醒飼主，雖然毛寶貝體表有毛髮，但虛弱與年邁動物仍容易受寒。居家防寒時可在常待處鋪設具止滑功能的保暖睡墊；替犬貓穿衣服應適時調整，避免悶熱引發皮膚病或毛髮打結。若室內使用電暖器，應保持至少1公尺的安全距離，以防止燙傷發生。

為了鼓勵民眾認養，新北動保處推出多項實質福利。至動物之家認養動物可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打，以及1年份基礎疫苗免費施打等照護補貼。這些福利是為了減輕飼主負擔，並確保毛寶貝進入家庭後能獲得完善醫療保障。

今年更推出「2025新北認養萬金禮」，內容包含寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠。針對認養門檻較高的老殘疾犬隻，動保處更額外加碼補貼新北幣2000元，希望透過更多資源投入，讓這些需要特別照顧的毛寶貝也有機會找到溫暖歸宿。

動保處強調，認養不棄養不只是口號，更需要具體的照護行動。透過冬季防寒計畫與認養福利配套，新北市政府將持續守護收容動物的福祉。歡迎愛心人士走進動物之家，讓這群毛寶貝在嚴寒季節裡，能感受到來自人類社會的溫暖。

照片來源：新北市政府動保處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新店中央中正路口拓寬通車 陳儀君爭取先行完工紓解瓶頸

新北水利局突破瓶頸路段 跨局處助淡水新民街70戶污水接管

【文章轉載請註明出處】