新北動員500警力 跨年維安

新北市長侯友宜表示，跨年煙火活動將動用五百名警力，全方位守護活動安全。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

針對一二一九台北市隨機攻擊案，引發公共安全憂慮，新北市長侯友宜二十九日召集市警局及相關局處召開「強化維安精進作為會議」，針對即將登場的「閃耀新北一三一四跨河煙火」活動全面提升維安等級，由市警局動員逾五百名警民力構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

「安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心」，侯友宜強調，要提高見警率、強化巡邏網，治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，「每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙」。要求維安須落實跨市府、跨中央的橫向合作，將中央與地方警力緊密結合，強化部署密度，守護市民與遊客安全。

市警局也針對三十一日跨河煙火活動採取高強度作為，包括分區偵檢與應變：活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

陸空立體監控：透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。

引導疏散防踩踏：投入超過五百名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

另外，市警局與新聞局、文化局活動期間成立「緊急應變中心」，由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐，透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

為服務參加台北跨年夜歸的民眾，新北市區公車三十一日跨年夜延後收班，包括自捷運圓山站發車到林口的九三七快速公車，以及與捷運站銜接的十六條公車路線延後至元旦凌晨零時起發末班車。