新北勞動法實務研討會7月登場 4大名師領軍對話 歡迎踴躍報名！

新北市勞工局提供

記者蔡琇惠／新北報導

為協助勞工及事業單位掌握最新法令與實務趨勢，新北市勞工局與政治大學法學院勞動法與社會法中心、臺灣勞動法學會再次攜手合作，於7月起推出4場「115年勞動法實務研討會」，邀請國內勞動法領域重量級學者，包括文化大學邱駿彥、銘傳大學劉士豪、台北大學郭玲惠、政大林佳和擔任主持人，並結合律師擔任與談，理論與實務對話，保證精彩可期。

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新北市勞工局長陳瑞嘉表示，今年研討會聚焦當前4大熱門勞動議題，首場研討會以「工資與工時」為主題，將於7月11日登場，由邱駿彥教授主持，邀請徐榕逸律師、李玉春教授深入探討病假、其他請假制度及相關勞工權益，並由余天琦律師及李瑞敏律師擔任與談人，從實務面解析請假制度與相關權益。緊接著登場的「工會與團體協約」由劉士豪院長主持，邀請邱冠喬助理教授及侯岳宏教授解析勞資爭議行為及團體協商實務，並由劉硯田律師及林垕君律師擔任與談人，分享勞資關係與協商實務重點。

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新北市勞工局提供

勞工局揩出，第三場探討「人格權保障與職業災害」則由郭玲惠教授主持，邀請林佳和副教授及周兆昱教授主講，內容涵蓋職業病之新興類型認定、服儀規範與勞工人格權等近年備受關注議題，並由楊景勛律師及吳俊達律師擔任與談人，探討人格權保障與職災認定實務議題。最後一場則以「特殊保障與退休」為主軸，由林佳和副教授主持，邀請徐婉寧教授及傅柏翔副教授主講，聚焦自願與強制退休制度，以及外送平台工作者保障與立法等新興勞動議題，並由張軒豪律師及李柏毅律師擔任與談人，解析退休制度及平台勞動保障趨勢。

勞工局表示，今年勞動法實務研討會各場次，內容涵蓋勞動法重要議題。各場次於活動前1個月開放網路報名，歡迎對勞動議題有興趣的學生、市民及勞工團體踴躍報名參加。相關課程資訊及報名方式，請至「新北勞動雲－勞動教育平臺－課程查詢」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu) 報名，若有疑問亦可電29816127洽詢。