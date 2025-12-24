新北勞局：行憲紀念日出勤 加倍給薪

《紀念日及節日實施條例》公布施行後，已將行憲紀念日（十二月二十五日）納入應休假日，當天及緊接而來的元旦，雇主應給予勞工休假並照給工資；如休假日適逢勞工每週休息日或例假，勞雇雙方應協商補假。若勞工於法定休假日或補假日出勤，雇主則須加倍給付工資。

新北勞工局提醒，法定休假日與週休二日的例假及休息日，在工時、工資計算倍率及出勤規範均不同，採排班制的事業單位應於班表或出勤紀錄明確標示假別，以避免日後工資爭議。

此外，行政院已核定調升明（一一五）年最低工資，自一一五年一月一日起，時薪制勞工每小時最低工資為一九六元；月薪制勞工每月最低工資為二萬九千五百元。

勞工局叮嚀，無論本國或外籍勞工皆適用，企業主不得低於法定標準。

若事業單位違反規定，依《勞動基準法》及《最低工資法》可處二萬元以上、一百萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名，籲請業者務必遵守法令，以免受罰！