新北勞工大學第2期課程 1/8起選課報名





新北市勞工大學114年度第2期課程即將開課，選課報名自1月8日起至2月23日止。凡設籍、居住地或工作地在新北市的勞工朋友，皆可優先至「新北勞動雲－勞工大學」網站報名選課，非勞工身分市民亦可採候補方式參與。名額有限，市民朋友要把握機會，讓AI成為職場上的最佳神隊友。

勞工局表示，為協助勞工朋友因應趨勢、提升數位競爭力，本期勞工大學特別規劃9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等實務主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，協助學員系統化培養AI應用能力，同時取得國家級證照，為履歷加值、拓展職涯發展空間。

廣告 廣告

除AI課程外，勞工大學亦持續推出多元實用課程，包括英、日、韓語、會計、水電修繕等熱門職能課程，以及勞動基準法、勞工保險、勞資爭議解析等勞動教育課程，協助勞工朋友在精進專業技能的同時，也能強化勞動法令知能，保障自身權益。

本學期課程持續於五股、三重、板橋致理科大，以及土城新北高工等四大校區開課，勞工朋友的高CP值學習優惠不能不注意。職能課程每學分僅需1,000元，勞動教育課程僅收取保證金，出席達標即可全額退還；同時選修職能與勞動教育兩類課程者，職能課程學分費可享半價優惠。

此外，夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙者及低收入戶等身分，另享學分費8折優待。詳細課程資訊請至「新北勞動雲－勞工大學」網站查詢，或電洽（02）2298-3639、2981-6727。

更多新聞推薦

● 強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探10度