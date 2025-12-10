新北勞工局打造安全職場 全方位守護勞工權益





新北市勞工局今（10）日於市政會議以「安全職場、幸福城市」為主題進行專題報告。局長陳瑞嘉指出，勞工局持續在職災預防及強化企業韌性上守護職場安全，同時藉由輔導與檢查，讓新北市在失能傷害頻率表現上，連續六年獲得六都最佳，對於職災勞工的服務，更達成七連霸。勞檢處首創的「風扇衣」也獲得中央跟進與地方響應，勞工局也將提供完善的支持網絡力挺勞工。

市長侯友宜表示，新北市 213 萬名勞工背後，是 178 萬個家庭的期盼，所以職安一直是市府最在意、最重視的事。他肯定勞工局在職災預防上的努力與成果，也強調對尚未取得認證的工地，將加強查察、確實把關。至於職場霸凌與性騷擾，更要堅持「零容忍、該辦就辦」，做勞工最堅強的後盾。未來市府也會透過跨局處合作，讓工地安全管理更落實，讓勞工朋友都能「開心出門、平安回家」。

廣告 廣告

陳瑞嘉在報告中表示，因應極端氣候，勞工局創全國之先，將「風扇衣」納入安衛設備補助項目，連《做工的人》作者林立青也肯定此舉為「有感施政」，明年也將補助預算擴增至300萬元，讓更多的勞工朋友能因此受益。

此外，勞工局推動的「低風險工地認證」也展現具體成效，獲得認證的市府及民間工程，重災發生率明顯低於未認證工程；另一方面，勞工如不幸發生職業災害，勞工局將指派專責人員立即啟動關懷機制，以「專人專責、一案到底」方式全程陪伴，這項服務已連續七年獲勞動部優等肯定。

在強化勞雇關係韌性方面，因應美國關稅政策的衝擊，勞工局主責成立「勞工就業穩定小組」，在前端建立企業異常預警資料庫，並啟動分級輔導機制維持僱用安定；如發生爭議，則透過輔導法遵、爭議調解、啟動勞檢及涉訟補助等措施守護勞工權益，同時連結中央資源，主動轉介「僱用安定措施」協助勞工申請「積欠工資墊償」；末端則協助勞工申請失業給付，提供就業媒合及職業訓練，在今年10月更聯合基北桃建立跨域就業服務平臺，協助勞工快速轉職，維持就業穩定。

為因應職場新興的心理危害，勞工局也持續強化職場霸凌及性騷擾防治，自109年率全國之先成立職場霸凌預防輔導團，並輔導約3,600家中小企業建置性騷擾申訴管道，同時制定性騷擾規範範本，協助企業完善申訴與調查機制；此外，市府跨局處整合心理諮商、法律協助、勞資調解及小型事業調查補助等多元資源，讓勞工求助有門、支持不斷，共同編織無漏洞的友善職場防護網。

陳瑞嘉強調，安全是工作的根本，勞權則是快樂工作的基礎。勞工局將持續從職場安全到勞動權益全方位把關，讓每位勞工都能安心工作、開心生活，共同實現「安居樂業」的城市願景。未來會與企業及勞工攜手打造更安全、更具競爭力的工作環境，共創勞資雙贏的新北願景。

更多新聞推薦

● 上路前先保險！ 中市交通局宣布：明年起未完成投保者禁止租借YouBike