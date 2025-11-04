新北勞工局表揚50家中高齡友善職場企業 6家獲金質認證

新北市府勞工局表揚五十家中高齡友善職場企業，其中六家獲金質認證。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府勞工局推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」，今年首次採「金、銀、銅」三級制，評價企業在人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場各面向的友善措施，包括台灣卓勒公司、IKEA宜家家居等六家獲得最高榮譽金質認證在內，共計五十家企業獲得認證，四日舉行授證表揚，肯定這些獲證企業積極創造中高齡友善工作環境，值得其他企業學習效法。

勞工局長陳瑞嘉表示，台灣正式邁入超高齡社會，新北中高齡勞參率也逐年提升，勞工局亦積極推動延後退休與中高齡友善職場政策，期盼更多夥伴加入，共創友善中高齡的就業環境。

陳瑞嘉表示，新北推動中高齡友善職場認證第三年，累計一一七家企業獲得認證；今年首度將認證制度升級為金、銀、銅三級，也有企業結合醫療機構，從飲食、運動、休閒到健康觀念，全方位照顧中高齡勞工，堪稱業界表率。

今年共有五十家企業獲得認證，其中六家獲得金質認證分別為：台灣卓勒公司、IKEA宜家新店及新莊分公司、台北慈濟醫院、優達科技公司、里仁事業淡水分公司。所有獲認證事業名單已公布在「新北勞動雲」專區網頁，及各項認證指標亦可在此網頁查詢。

榮譽金質認證的台灣卓勒人資經理游舒茜分享，該公司一０八年面臨招工難、留不住人的挑戰，經啟動管理思維轉型包括設立線上員工信箱等細微小事，由管理團隊逐條回應與改善，成功穩定人力；五十歲以上作業員上了公司課程訓練後轉做會計助理，達成職涯轉型，「年齡從來不是限制，心態才是。」

IKEA新店、新莊分公司皆獲金質等級認證，新莊分公司人才與文化部經理曾冠綸分享，公司設計迎賓服務、床墊大使等職務，讓中高齡員工發揮優勢，並推行兼顧生活的排班制度，降低體力負擔；新莊店另導入人體工學輔具與職護服務，也有退休員工回任服務的例子，共同打造友善職場。