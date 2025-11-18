新北北海溫泉洲際酒店全新開幕專案「際遇金山」！絕美山海度假魅力亮點一次看

文／景點+ 張盈盈整理報導

繼高雄、台中之後，全台第三間洲際酒店落腳新北市金山溫泉區，不同於前兩者都會型型態，「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）更強調「度假」的概念，由洲際酒店集團（IHG）與興富發建設攜手合作，即日起迎來新北市北海岸首間國際級奢華溫泉酒店。開幕專案「際遇金山」凡預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、獎勵積分5000點與單臥套房保證升級券等禮遇。

廣告 廣告

圖 / 新北北海溫泉洲際酒店，以下同

新北北海溫泉洲際酒店擁有主館與別館共計211間客房，房內均備有私人獨立的氯化物硫酸鹽泉泡湯池，其中有三間套房可享鐵板燒私廚，更有牌價88萬115坪的總統套房（新北市最大坪數），也是首間房內配備鐵板燒私廚的總統套。備受矚目的餐飲空間，兩間牌價66萬的映岫套房，大小為54坪，

酒店內包含融入北海岸在地食材的全日餐廳、粵菜包廂、鐵板燒包廂與酒吧等；位處別館的泉曦教堂、宴會廳、無邊際恆溫泳池、大眾湯等設施，更有適合孩童遊戲的休閒室，引領跨齡賓客來此感受山海之間奢華靜謐的度假時光。

總統套房裡頭配備有鐵板燒餐檯。

入口處朱銘大師藝術作品坐鎮迎賓

走入金山新北洲際酒店宛如從城市彎進山林，走進漁港與觀海的個性風景，酒店由藝術大師與新銳藝術家移植金山的山脈線條、海岸節奏與當地人文風情，並由燈光詩人賴雨農將光線化作霧氣流動於建築，點綴沈穩、活潑並重的金山印象。

朱銘—太極系列「單鞭下勢」的2米高作品為起始，連動北海岸在地蹦火仔捕魚、老梅石槽意象的景觀。步入大廳，新銳藝術家藉以複合媒材詮釋陽金公路、八煙望洋等不同視角，展現於雕塑、金工等各個藝術作品；全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾，描繪進地域裡捕小卷船的集魚燈意象，在光的時間韻律裡，讓距離台北市區不到一小時路程的新北北海溫泉洲際酒店具離塵般靜謐愜意。

燈光設計師賴雨農操刀全館的燈光視覺設計。

全館共計211間客房皆備有獨立泡湯池、陽台、新型冷熱飲水系統、雙洗手台，其中最大亮點的私人溫泉池，以可提升皮膚彈性、滋潤保濕特色的氯化物硫酸鹽泉，為旅人帶來最舒適溫暖享受。無論入住豪華房、單臥套房、映岫套房、總統套房，都可以直接於房內獨享屬於金山的自然療癒，在入冬後的和洋禪意裡，捎來身心暖意，除去只有自己才懂的壓力。

豪華房的溫泉浴池。

映岫套房。

牌價88萬台幣的總統套房，以室內115坪大空間躍升新北市國際品牌酒店總統套房最大坪數，房內除了備有私人泳池、冷熱湯池，也是全台首間套房內有專屬鐵板燒私廚的國際酒店，只要預訂即可享有集團總裁御用鐵板燒主廚的專屬服務，其他另有2房數的54坪映岫套房，同樣設有6～8位不等席次的專屬鐵板燒私廚。

總統套房的客廳。

新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡從籌備到開幕，對於酒店各項目皆用心打造，對於食物的講究與堅持不只強調美味，更要吃到在地的特色！

豪華房。

全館從景觀空間到餐飲美饌，延續了洲際酒店及度假村品牌的行家智慧，「比在地更懂在地」是連結館內外的使命。全日餐廳「嶼」藉以北台灣在地食材體現餐桌上的季節，「鐵板燒包廂」以火的炙、燄、燿狀態起名，由主廚演繹行雲流水般的日式鐵板饗宴；取用金山地方中角、跳石等地命名的四間「中式包廂」，則由操刀多間國際酒店的資深粵菜主廚盧偉強坐鎮。

蘆偉強師傅曾為台灣女明星打造台南婚宴、重現《中華一番》料理擄獲作者本人的中餐行政主廚盧偉強，出身香港灣仔、安身台灣，透過傳統香港粵菜為基底融入國際視野，重視把簡單食材精緻化。

金山芋蓉香酥鴨

在「嶼」中餐廳，能品嘗到主廚盧偉強將金山在地芋頭賦予經典「金山芋蓉香酥鴨」的濃郁綿密；另道總經理林欣怡特別推薦必嚐的「萬里花蟹蒸肉餅（附明火廣東粥）」，以當地進港的花蟹為家常蒸肉餅帶出海陸的凝縮旨味。

萬里花蟹蒸肉餅（附明火廣東粥）

粵菜的頂級食材、繁複工序亦在桌前令人嘆讚，片下魚菲力再捲起蔬菜的「玉樹芙蓉龍虎斑」優雅享用；掌握細微時間點烹調處理的鮑魚、花膠，增添了「羊肚菌廣肚燉活鮑湯」的溫潤鮮美，就連迎賓小點的「紅油抄手」也隱藏進傳統風味，不容錯過。

設施的亮點上，新北北海溫泉洲際酒店悉心打造挑高10米的潔白泉曦教堂，可容納180位賓客的神聖寬闊，引領新人緩緩步入幸福殿堂；教堂外融入景緻的露台具戶外派對等多元功能。

一樓宴會廳設計有三間不同大小，大宴會廳挑高7公尺、近220坪的無柱式空間宏偉大器，新娘VIP室備有完整梳化、訪客空間，三面全身立鏡前的新人將是當日最獨一無二的美好存在。

新北洲際不只大人才能在此盡情享受，別館3樓特別為親子規劃以探索為核心的「北海小行家」，攀岩、手作遊戲、兒童電動車，或頂樓兒童划水道都能滿足家長與孩童需求。

遠眺山景的高樓層無邊際恆溫泳池，在綠意與湛藍池水的呼應裡找到新的舒適平衡點；引進天然泉水，單層140坪空間大的「望雲」、「望谷」雙樓層男女大眾湯、水療設施的氤氳寫意，在通透視覺的設計空間裡帶來片刻愜意。

大眾泡湯池(女)-望雲

新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）是洲際酒店集團（IHG）在台的第三間洲際酒店，坐落於風光明媚的金山區，來到這裡立即忘卻都市喧囂，能夠在這裡享受渡假假期與泡湯的療癒時光，加上鄰近金山老街、跳石海岸、中角灣衝浪基地、野柳國家公園等，十分適合個人、情侶、親子、一家人、甚至商務團體遊，在這裡度過難忘的時光。

【Info】

新北北海溫泉洲際酒店

地址：208004新北市金山區環金路210號

電話： 02-24983399

日韓機票999五星級飯店99元！普發一萬易遊網線上旅展3折開搶

》https://www.mook.com.tw/article/38956