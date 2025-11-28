新北十四張站開發案簽約 打造住商辦合一立體微型城市
新北市 / 綜合報導
號稱全台最大的捷運開發案，新北環狀線十四張機廠開發案，完成簽約儀式，預計將打造一座立體微型城市，興建8棟最高可達51層大樓，其中包括商場、購物中心，辦公室及5,100戶住宅，預計能引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，為新北捷運生活圈啟動全新的里程碑。
主持人請簽約，在新北市長侯友宜的見證下，新北捷運局與投資方代表，完成簽約儀式，十四張機廠開發案正式啟動，從模擬畫面中，可以看出未來在14公頃的基地中，規劃興建25萬坪樓地板，打造出一座立體微型城市。
新北捷運工程局副局長鄭智銘說：「也就是說未來這整個開發會引進不少的商業然後也活絡地區的發展，這也是全台規模最大捷運開發案，投資金額985億，新北市長侯友宜特別與民意代表，地方的鄉親一起來共襄盛舉。
新北市長侯友宜說：「這是全台灣最大的捷運聯開案，因為這個聯開案投資金額非常非常的高，要蓋八棟最高蓋到51樓有5100戶住宅，還有2萬坪的商場人口方面人口預計會增加1.1萬人，就業會增加1.2萬人。」
這項開發案完成簽約，正一步步邁向2030，新北捷運路網的願景。新北市長侯友宜:「到2030年如果順利的話我們可以蓋到169公里151座車站，所以新北的捷運會串起整個都會風貌的改變也串起北台灣的中心點。」
新北捷運局預估，新北環狀線全部捷運開發，可引入1,100億以上投資金額，引入1.4萬居住人口，創造2.2萬工作機會，未來將串聯基北北桃軌道共榮圈的，就業及居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展，為新北捷運生活圈開啟新篇章。
更多華視新聞報導
「日日永續.處處有感」 新北2025VLR聚焦有感日常
新北YouBike破3億騎乘人次 幸運兒獲贈1年份TPASS
未被告知用「醜圖」當得獎照 《NEW BAG！》設計者喊「不尊重」：不會領獎 新北環保局回應
