新北十大熱門交易路段出爐！重劃區占大宗 土城「這路段」奪榜首

新北市土城區的交易量勇奪第一，而中和區則有親民價。資料照



房市交易冷，新北這些路段很熱賣！根據聯徵中心最新資料，土城區「莊園街」受惠於大型建案整批分戶貸款帶動，以1126筆交易量勇奪全台第一；淡水區則以千萬房價吸引首購族，包辦二、六名。專家分析，前十大熱門路段多集中在土城、淡水及林口等重劃區，不僅總價多符合新青安貸款區間，且在銀行限貸令下，大型重劃區的「整批分戶貸款」相對穩定，成為目前低流動性市場中的主要交易動能。

根據金融聯徵中心的房貸資料，2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，土城區「莊園街」以1126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元；淡水區「新市一路一段」也有427筆，緊追在後，平均鑑估房價為1126萬元；第三為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2000萬以內。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6000坪、共1600多戶，去年成交單價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，單價站上7字頭。除了奪冠的莊園街外，土城區的學士路也以235筆位居第四，顯示土城暫緩重劃區已成為新北新興的居住核心。

房仲業者統計，2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1126筆奪冠。台灣房屋提供

此外，淡水區與林口區同樣表現不俗，前十名中分別都有兩個路段進榜。淡水區的「新市一路一段」與「濱海路一段」，位於沙崙和淡海新市鎮，屋齡輕的大型社區多，平均鑑估房價僅約1126萬至1364萬元，是榜單中總價相對平易近人的路段，對於預算有限的首購族具有強大吸引力。

林口區由「文化三路」一、二段雙雙進榜，平均鑑估房價落在1899萬至2382萬元之間。台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆分析，文化三路近A9林口站，近年受惠機場捷運、商場和國際學校進駐，商業和生活機能日趨成熟，加上媒體園區與 AI 產業聚落。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在榜單中，鑑估房價最高的路段為板橋區「華江一路」，平均總價達 2507 萬元，也是前十名中唯一突破2500萬元的區塊，該路段位於江翠北側重劃區指標區段，坐擁水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便總價較高，買氣依舊熱絡。

而中和區則有「中正路」與「員山路」入榜，其中員山路以1065萬元的平均總價，成為前十名中房價最「親民」的選擇，主要是員山路去年成交不少公寓型產品，單價4、5字頭，總價在1000萬到1500萬元上下，屬於小家庭較能負擔的範圍。

張菱育指出，前十大熱門路段不乏具備「重劃區」背景，且平均鑑估總價大多符合新青安貸款的適用區間。在銀行信用管制趨嚴的狀態下，大型重劃區的「整批分戶貸款」相對穩定，加上這些區域還有其他指標案陸續完工交屋，進一步推升整體的申請貸款數量。

