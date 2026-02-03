新北十大熱門房貸路段！擊敗林口、淡水 土城重劃區莊園街破千筆奪冠

記者陳韋帆／新北報導

2025年前三季新北購屋十大熱門房貸路段出爐，土城莊園街因大型社區交屋以1126筆奪冠，淡水新市一路一段及林口文化三路則緊隨其後。（圖／翻攝Google Mpas）

2025年前三季新北購屋十大熱門房貸路段出爐，土城莊園街因大型社區交屋以1126筆奪冠，淡水新市一路一段及林口文化三路則緊隨其後，而板橋華江一路以2507萬元平均鑑估值居首，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城、淡海、林口三路段皆處重劃區，整體榜單反映重劃區分戶貸款穩定且總價符合新青安區間，成為當前信用管制下房貸申領的主戰場。

根據聯徵中心資料，2025年前三季新北市前十大熱門房貸路段，依照熱門程度排序： 土城區莊園街1126筆；淡水區新市一路一段427筆；林口區文化三路一段239筆；土城區學士路235筆；淡水區濱海路一段207筆；林口區文化三路二段196筆；板橋區華江一路191筆；中和區中正路188筆；三重區成功路182筆；中和區員山路179筆。

2025年Q1~Q3新北十大熱門房貸購屋路段。（圖／台灣房屋提供）

土城暫緩重劃區躍升居住核心 莊園街交屋潮帶動成交單價站上7字頭

新北熱門路段由土城區莊園街以破千筆交易稱霸，主因在於「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動。張旭嵐分析，該社區基地高達6000坪，去年成交單價多在5、6字頭，部分含裝修戶別甚至站上7字頭。同區的學士路也位居第四名，顯示土城暫緩重劃區已穩坐新北新興居住核心。淡水區則有新市一路一段與濱海路一段入榜，平均總價在1126萬至1364萬元間，對於預算有限的首購族極具吸引力。

林口區表現同樣搶眼，文化三路一、二段雙雙進榜。周起帆表示，林口成熟商圈受益於機捷與國際學校，加上AI產業聚落帶動艾斯摩爾等大廠進駐，吸引大量科技業與醫療客層跨區置產。此外，林口輕軌列為優先推動路網，強化了與機捷轉乘的便利性，推升平均鑑估房價至1899萬至2382萬元。這類具備產業前景與生活機能的區塊，已成為北市輕移民與高收入族群置產的首選標的。

板橋華江一路水岸優勢房價最貴 中和員山路公寓型產品千萬有找

第一建經專家張菱育指出，榜單中房價最高的路段為板橋區華江一路，平均總價達2507萬元。該路段位於江翠北側重劃區指標區段，擁有水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便在銀行管制下，買氣依然強勁。相較之下，中和區員山路以1065萬元的平均總價成為全榜最親民選擇，主因是去年該路段成交不少單價4、5字頭的公寓產品，總價帶落在1000萬至1500萬元，適合小家庭負擔。

十大熱門路段多具備重劃區背景，且平均鑑估總價多符合新青安貸款適用區間。張菱育表示，在目前銀行信用管制趨嚴的背景下，大型重劃區的「整批分戶貸款」撥款相對穩定，這對於購屋族申貸相對有利。隨著各重劃區指標案陸續完工交屋，預計這些路段的申貸數量將持續領先。自住客在挑選路段時，除了考量價格，區域的交屋量能與貸款穩定度也成為重要的決策關鍵。

