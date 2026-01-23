新北升級守護獨老！年前發送營養安心包 公私協力在地安老

玉山銀行處長張正志受「菩月樂齡」公益信託，捐贈150萬元支持「關懷獨居長者營養安心包」計畫，由社會局長李美珍代表受贈。新北市社會局提供

為讓服務走進家門，守護獨居長者，從營養到日常生活的支持，新北市社會局整合跨局處及民間資源，建構更完善的在地安老服務網。今年進一步升級推出「關懷獨居長者營養安心包」，首批2,600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中。新北市社會局長李美珍感謝玉山銀行受「菩月樂齡」公益信託，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈150萬元協助採購安心包，共同攜手守護獨居長者。

李美珍表示，首批2,600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者，由區公所關懷志工及鄰里長親自送達，同步進行關懷訪視，傾聽長者生活需求，提升獲得社會資源的近便性。

新北市社會局指出，截至去（114）年12月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬6,890人，占全市人口404萬4,831人的19.94%，即將邁入超高齡社會；全市列冊獨居長者則有9,672人。考量高齡長者的營養需求與咀嚼、消化能力，社會局特別與營養師合作，設計推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師劉小菁專業把關，依長輩需求精心調配食材，並採嚴謹食品製程管理，兼顧均衡、好消化與安全，讓長者吃得健康、吃得安心。

玉山銀行處長張正志表示，該行長期投入高齡友善與社區關懷，善盡企業社會責任，受「菩月樂齡」公益信託，透過新北市好日子愛心大平台捐贈150萬元，支持「關懷獨居長者營養安心包」計畫，期盼讓更多獨居長者都能享有營養又安心的餐食照顧。

社會局提到，除營養支持外，新北市社會局也持續擴大獨居長者多元照顧服務，結合民間單位推動「五福樂活計畫」，透過陪伴關懷與創意服務，豐富獨居長者日常生活，強化情感支持；同時協助安裝「緊急救援通報設備」，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，當長者遭遇緊急狀況時，能即時通報求助，提升居家安全防護。此外，社會局亦攜手台灣電力公司台北南區營業處辦理「獨居長者燈泡汰換服務」，加強用電安全，降低居家風險。

李美珍強調，新北市整合9個局處資源，串聯各區公所及民間單位，逐一訪查，篩選出需要關懷的獨居長輩，提供電話問安、餐飲服務、緊急救援、就醫與生活協助、資訊提供及轉介等多元服務，透過私公協力，讓服務走進家門，以陪伴獨居長者在熟悉的社區中在地安老。