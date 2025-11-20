新北協助都更推動海砂屋住戶入住都更中繼宅

新莊中繼宅選屋抽籤。（圖：新北市政府都市更新處提供）

為解決市民擔心都更重建過程無處可住，或租屋環境不合需求的困境，推動「新北市辦理都更中繼住宅短期安置計畫」，已於今年八月一日公告實施，同時開放新莊二處共二十七戶中繼宅招租，目前提出申請的十五戶中已有八戶民眾完成選屋、簽約，於十九日與新北市住都中心完成點交，今天起可陸續搬遷入住。

新北市推動都更中繼宅政策，是期望將市有房地資源彈性運用，作為都更拆除及重建期間短期中繼安置居住之用，加速推動危險建築物辦理重建，政策推行初期即獲得民眾正面回響，其中新莊區中榮街上一處海砂屋更新案的更新會黃理事長，在公告招租後就積極協助社區內有需求的住戶提出申請，幫助住戶儘早搬離危險住所，除對市府政策表達肯定及感謝外，也期待目前審議中的都更案能順利通過、早日完成重建。

都更中繼宅政策推動短期內，安置對象為都更案內六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭，及海砂屋建物的原住戶，除已公告的新莊立言、中環基地外，還有三重、土城等中繼基地已在裝修中，共計提供八十六戶不同房型住宅，分階段於完成後公告受理申請。後續將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式增加都更中繼宅，預計於一一六年可取得四百戶足夠量能，屆時會再滾動檢討申請對象及資格，擴大服務範圍。

另已於今年五月與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署ＭＯＵ，透過公私合作媒合民間租屋資源，提供住戶更多元彈性的安置選擇，市府持續積極提供各項協助，加速新北市境內危險或老舊建物改建，打造安全、宜居城市。