新北危險建物580專案首案簽約 土城震損紅單建物都更重建

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年0403花蓮大地震，造成新北市許多建物受損，其中土城區明德路一棟老舊公寓嚴重損壞，被判定為紅單建物，有立即性的結構安全疑慮，部分住戶緊急撤離。地主共同推動都更重建，經過1年半整合、審議，今天與都更實施者漢皇建設簽約，預計2029年動工、2033年完工，將打造安全、永續的現代化大樓，本案也是市府推動「危險建築物580專案計畫」以來首件簽約案。

新北市長侯友宜擔任簽約見證人，他表示，上任以來致力推動都更，改變城市風貌，成立新北住宅及都市更新中心，藉由公部門介入，搭配「都更大聯盟」和都更推動師協助，減少過去民間推動都更產生不信任和猜忌，縮短作業流程，目前580專案已有31件申請案，其中5件進入招商程序。

住都中心表示，土城清水段案基地面積為3825平方公尺(約1158坪)，原為屋齡40多年的5層樓公寓，原住戶170戶，預計更新後299戶，規劃興建2棟地上16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物。

新北住都中心董事長陳純敬指出，580專案為危險建築物社區自行整合都更意願超過50%後提出申請，市府與住都中心再投入資源，協助提供方案評估，並導入「都更大聯盟」專業技術，若住戶意願達80%，將以公辦都更公開評選實施者，其中土城清水段案居民短時間內成功凝聚共識，並順利完成招商，展現公私協力成果。

住戶代表趙正文說，去年花蓮大地震發生後，家中牆壁龜裂，社區1樓柱子鋼筋嚴重裸露，幸好當時房屋沒有倒塌，否則後果不堪設想；社區有許多老人家，不懂都更程序，申請580專案有公部門的力量輔導，不到1個月就整合至50%地主同意，採權利變換方式，過程公開透明，目前尚有10%住戶未同意都更，將持續努力，迎向嶄新家園。

土城清水段都更案為新北危險建築物580專案推動以來，首件簽約的案件，住戶與民意代表出席簽約儀式。(記者賴筱桐攝)

