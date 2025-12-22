新北危險建築物580專案計畫招商成功 首案「土城清水案」簽約

土城清水段公辦都更案完成簽約。（圖：新北住都中心提供）

台北新板希爾頓酒店二十二日舉行「新北市土城區清水段103地號一筆土地都市更新案」簽約儀式，再新北市長侯友宜的見證下，由新北住都中心與實施者漢皇集團共同簽署。另外長期關心土城發展的立委、議員、區長、里長、社區住戶與都更大聯盟公會學成員們皆到場參與，共同見證震後重建的重要時刻。

侯友宜表示，今日見證「土城清水案」招商成果，是新北市推動危險建築物重建政策的重大里程碑！社區在去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，並在新北市政府及新北住都中心陳董事長率領團隊積極協助下，順利完成招商作業，成功吸引優質民間團隊投入，成為「580專案計畫」首宗招商成功的案件。

新北住都中心陳純敬董事長表示，「危險建築物580專案計畫」秉持「自助、人助」的精神，鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步。「土城清水案」居民短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現公私協力的成果。該案將導入低碳節能與綠建築設計，落實淨零永續與節能減碳政策目標，讓新北市成為更安全、宜居的城市。