新北原住民領導人 工作費調高

新北市原住民族行政局1日在中和區舉辦「原住民族文化會議」，市內族群領導人、現任頭目及各區協進會理事長及幹部齊聚，共同檢視新北市原住民族事務發展現況，並討論未來政策。新北市長侯友宜致詞時宣布，明年起調高原住民族領導人工作費、各區協進會作業費等，獲全場鼓掌支持。

侯友宜表示，都會區仰賴族群幹部協助推動文化傳承，考量原住民族領導人執行相關業務所需投入的心力與實際需要，明年起調高原住民族領導人工作費，從原本每個月1500元增至2500元；各區協進會作業費將由每年2萬5000元調增至4萬元，協進會理事長工作協助費用由每月1500元調高到2500元；另有關頭目協助歲時祭儀祈福，最高將補助7500元。與會族人均對新政策給予肯定，全場響起熱烈掌聲。

廣告 廣告

隨後會議進行交流討論，有族人提議，過去文化會議曾辦過2天1夜，不僅各項議題有時間獲得充分討論，不至於太匆促，族人彼此也能透過參與課程、參訪機會增進交流，更容易凝聚共識，故希望將會議時間改回2天1夜。

原民局長林瑋茜當場允諾，表示明年會議即以2天1夜方式辦理。

今年會議有2名非原住民獲「原住民族文化與事務有功人員」表揚，其中新店區新和國小教務主任林益聖，積極指導校內學生參加馬蘭阿美語的單詞競賽，自己更報名投入參賽；為深入了解原住民族文化，也參與2024年台東縣馬當部落歲時祭儀，跟隨部落耆老學習文化，獲得耆老認同並受賜予原住民族名Komeng。

本次課程邀請警政署官員針對《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》進行後續實務執行討論，也讓都市原住民族人的意見與實際需求被聽見。另也請到國立東華大學人文社會科學學院院長Awi Mona傲予莫那，講述原住民族智慧創作法律相關權益議題。

原民局表示，定期召開「原住民族文化會議」是侯市長原民行動政見之一，透過定期強化族人及團體間的連結，增進彼此間合作及交流，每位與會者的建言，都將作為市府日後推動原住民族文化發展的重要基礎與參據。