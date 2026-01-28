新北原民局打造文化標竿 烏來泰博館雙料銀賞成全國典範

248260128a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

象徵全國30座原住民族文化館最高榮譽的「114年輔導原住民族文化館期末工作會報暨頒獎典禮」日前登場，新北市烏來泰雅民族博物館一舉奪下「年度評鑑優等銀賞獎」與「文專人員優等銀賞獎」兩項大獎，成為全國表現最亮眼館舍之一。新北市政府原民局今（28）日於市政會議獻獎，由市長侯友宜與市府團隊共同見證泰博館20年來深耕文化的成果。

原民局表示，泰博館自2005年開館以來，長期聚焦泰雅族文化研究、展示與推廣，是全國少數以單一族群為核心敘事的原住民族博物館，適逢開館20週年，館方策劃紀念特展，以多媒體螢幕結合泰雅織紋意象，設計互動式織布機，引導觀眾以身體參與文化學習。評審指出，展覽完成度高，兼顧在地脈絡與族群精神，也展現館務運作成熟穩定，能將歷年建議內化為日常工作，顯現高度執行力與持續進化能力。

廣告 廣告

原民局指出，114年間，泰博館在烏來區舉辦超過90場文化推廣活動，透過與在地編織協會合作推出「串珠手作體驗包」，以及與烏來文化健康站辦理弓織技藝分享會，讓族人動手學習技藝，也蒐集耆老口述的部落故事，使博物館成為連結記憶與世代的重要空間，並結合「烏來日日」、「部落小旅行」等計畫，把文化推廣與在地產業、觀光發展相互串連，展現文化館舍的公共價值。

248260128a05

本次文物保存維護人員蘿法・尤命於年度評比中獲得「優等」獎項，專業能力與對地方社群的理解受到肯定。過去一年，館員在調研泰雅族貝珠長衣期間，走訪耆老住家，不僅發現珍藏多年貝珠衣與綴鈴衣，也主動協助製作無酸保存盒，提供更安全保存環境。這項行動展現對文化資產守護精神，更體現對文物擁有者陪伴與尊重，讓博物館成為部落記憶的同行者。

近年泰博館持續拓展國際連結，去年前往德國與奧地利調查流散海外的烏來文物，透過訪談、拍攝與紀錄，重建文物與族群間關係，為未來技術返還奠定基礎。目前同步推動典藏品高階數位影像拍攝，後續將逐步公開成果，提升文化資產透明度與可近性。

新北市政府原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜表示，泰博館每一項成就都來自多年累積與團隊、社群共同投入。20年來，館方逐步展現專業能量，在族群文化推動與公共服務實踐間取得穩健平衡。侯友宜也強調，市府未來將持續支持泰博館永續發展，深化人才培力、促進跨館合作、強化在地連結，期盼在既有基礎上持續創新，成為全國文化館舍發展的重要典範。

照片來源：新北市政府原民局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

跨境詐騙新手法 林國春協助港人追討移民投資款項

陳啟能、陳俊維聯手立委爭取800萬 改善三重國小操場排水升級

【文章轉載請註明出處】