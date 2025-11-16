新北原民議員估＋2 各黨積極布局

新北市原民局主祕吳國譽可能投入平地原住民議員選舉。（張鎧乙攝）

因人口數變化，新北市議員第十二選區（山地原住民）、第十三選區（平地原住民）預估將各增加1席，最終仍待選委會公告。兩選區現有4席，國民黨1席、民進黨1席、無黨籍2席，針對可能增加的席次，各黨早已提早布局、積極徵才。知情人士透露，針對可能增加的席次，藍綠兩黨都有意藉此擴張議會版圖，明年選舉勢必較以往更為激烈。

現任平地原住民議員包含國民黨楊春妹、民進黨蘇錦雄Paylang．Caya、無黨籍宋雨蓁Nikar．Falong，藍綠無黨各占1席，但因席次可能增加，新北市原民局主祕吳國譽La．Is．Amid本屆代表國民黨角逐，以4票之差飲恨，預料將再度出戰。另有青壯族群出現「創業派」挑戰者，曾參選立委的「咖啡哥」吳建智有意以無黨籍投入。

宋雨蓁表示，平地青年「想投、敢選」的氛圍比以往明顯，排黑條款讓一些議員無法再戰，也釋出更多競爭空間。民進黨則依慣例在艱困選區多採「現任優先」，因此蘇錦雄被視為穩定參選者，但黨內也傳出有意在平原區推出第2席，延攬青年族人參戰。

現任山地原住民議員為無黨籍馬見Lahuy．Ipin，本屆拿下近3000票，占整體投票量近半，外界普遍預期他連任有望。若增加席次，將成為兵家必爭之地，包括本屆參選的國民黨何應明、民眾黨林家豪及烏來區民代表布落．馬信、前新北市原民局長羅美菁皆已展開動作，林家豪現已退出民眾黨。知情人士表示，由於山原區上屆總投票約6000票，推估第2席當選門檻約落在1200至1300票，國民黨若想拿下這1席，黨內整合是關鍵。