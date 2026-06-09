新北又傳毒駕拒檢 警方開8槍圍捕…3天2案共開24槍

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嫌犯遭到警方制伏。翻攝畫面

又是毒駕拒檢！新北市板橋區今（9日）下午傳槍響，警方攔查1輛可疑車輛，不料對方拒檢逃逸，警方圍捕過程中共開8槍，最後順利在巷弄內將該車攔停，並在車上查獲毒品，駕駛也被驗出毒品反應，警方將其逮捕後，將依毒品、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，這也是新北市3天內第2起警方開槍制伏毒駕的案件，2案警方合計共開24槍。

據了解，板橋警方今日下午5點左右，在亞東科大前發現可疑車輛，上前示意攔查時，駕駛卻加速逃逸，警方立即啟動攔截圍捕，在圍捕過程中，警方在縣民大道、南雅南路口共開8槍，最後在大觀路1段的巷弄內將該車攔停。

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警方制服嫌犯後，實施毒品快篩呈現陽性，並在車上查獲毒品，而嫌犯在逃逸過程中造成臉部、手部受傷，沒有生命危險，警方則無人員受傷，車輛、裝備等也沒有受損，後續將依法將嫌犯移送偵辦。



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