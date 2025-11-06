新北又查獲林口廚餘養豬 開出最重罰緩共206萬
新北市府聯合稽查小組是在今日清晨4時許，發現共飼養約1700頭豬隻的兩家養豬場外，包含廚餘車上及蒸煮樔中有至少100桶份量的未蒸煮廚餘，場主也當場坦承。除了開罰外，也取消兩場的飼料差額及廚餘清運油資補助，且所有豬隻移動管制15天，不准上市。
