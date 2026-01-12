新北及桃竹13日防10度以下 西半部日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天下午更新低溫特報，明天新北、桃園及新竹局部地區留意攝氏10度以下低溫；明天至16日夜晚清晨持續偏冷，西半部日夜溫差大；週末前在菲律賓東南方海面有熱帶系統發展，估對台無影響。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午新北市、桃園市、新竹縣局部地區留意10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天冷氣團減弱，但有雲層通過，中部以北零星飄雨，明天上半天水氣減少，各地都會逐步轉乾；明天、14日僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；15日至18日各地偏乾，東半部、恆春半島有局部零星短暫雨；預估19日東北季風增強、挾帶水氣，雨區擴大，桃園以北、東半部易有短暫雨。

廣告 廣告

溫度方面，劉沛滕表示，明天受大陸冷氣團南下影響，並持續至14日，再加上輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，16日之前各地低溫約13至15度，預估最冷時間點是14日清晨，平地低溫約11至13度，局部地區會有10度或以下的情況。

高溫部分，明天北台灣白天約19、20度，中南部約22、23度，預估14日白天起至週末中南部高溫約25至27度，北部約22、23度，要留意部分地區日夜溫差逾10度。

劉沛滕提到，17、18日東北風逐漸增強，北部白天高溫略降，預估19日東北季風南下，北部高溫會降至20度以下，且目前觀察後續還有冷空氣遞補，預估當週氣溫會持續下滑。

另外，劉沛滕指出，目前資料顯示，在菲律賓東南方海面有熱帶系統正在醞釀，預估15日至17日間有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除也有機會增強成颱風，若成颱會是今年第1號颱風「洛鞍」。

劉沛滕補充，統計上，1月的確是可能會有颱風生成，但由於台灣主要受到北方高壓影響，就算低緯度地區有熱帶系統生成，也很難北上對台灣造成影響；氣象署會持續觀察。（編輯：陳仁華）1150112