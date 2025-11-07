新北友善校園十連霸 以理解與陪伴守護每位孩子

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）十年不間斷，新北再奪第一！教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果榮獲全國第一，締造連續10年蟬聯冠軍紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的典範；此外，獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚。

圖／三民高中獲友善校園卓越學校，李慧鈴主任以正念減壓助師生榮獲優秀學輔主管。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局長張明文說，教育的核心價值在於尊重、理解與陪伴，新北市的友善校園推動不僅是一項政策，更是一種教育文化；為強化學校輔導與安全支持網絡，114學年度再投入近5,000萬元，增置62位學務與輔導人力，與學校專業團隊攜手守護每位孩子，打造更安全、更幸福、更有溫度的學習環境。

今年新北在「傑出人員獎」表現特別亮眼，許多學輔夥伴長年投入生命教育、品德發展與情意輔導，讓「友善」成為校園日常；土城國中詹政益組長9年來陪伴學生重建行為目標；重慶國小賴佳吟專輔教師推動社會情緒學習，培養孩子同理與包容；光復國小蔡蕙如老師以阿德勒心理學營造正向班級文化。

永吉國小游文彬主任打造「吉享養雞場」及「友善吉雞小隊」，以實作陪伴高風險家庭學生重建自信；埔墘國小林君賢主任帶領學生以「為淡水河做一件事」倡議環保行動；三民高中李慧鈴主任則導入「正念減壓（MBSR）」課程，協助師生建立情緒覺察與穩定力。

教育局表示，新北市能連續十年蟬聯全國第一，關鍵在於從「制度落實」到「文化深化」的推進；未來將持續強化輔導支持、情緒教育與校安防護，讓每一所學校都成為孩子安心學習、快樂成長的幸福園地。

