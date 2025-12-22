新北口袋華語老師上線

新北市教育局發表全國首創的新住民華語數位教材。（圖：新北市教育局提供）

▲新北市教育局發表全國首創的新住民華語數位教材。（圖：新北市教育局提供）

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵的一步。新北市教育局昨（二十二）日發表全國首創的新住民華語數位教材，攜手國立臺灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，共同開發一百六十六部生活化數位教材，讓新住民透過手機或平板隨時學習，如同隨身攜帶一位「口袋華語老師」，加速適應在臺生活。

教育局長張明文表示，新北市擁有全國最多超過十一萬名新住民人口，語言是融入社會最重要關鍵。教育局結合大學、民間團體與國際資源，打造這套「全國首創」的數位化、智慧化華語教材，讓學習走出教室、融入生活，協助新住民一步步跨過開口說中文的門檻。

教材由臺師大林振興教授領軍製作，內容涵蓋購物、搭車、就醫到親子溝通等日常生活文化，協助學員在真實語境中「自然學、馬上用」。來自墨西哥的學員巴吉奧分享，過去學中文常因生字多、發音難而感到挫折，現在透過影片反覆練習，不僅跟得上進度，也更有信心開口表達。

印尼籍學員Alex表示，工作忙碌難以固定上課，利用零碎時間打開手機就能練習發音與認字，學習更有彈性；另一位學員雅雅則開心地說，原本只能說零散單字，持續跟著影片練習後，已經可以說出完整句子，無論是等車或搭捷運都能隨時學中文，真的是很方便的口袋華語老師。

長期投入新住民華語教學的大觀國小主任黃冠逸表示，數位教材以短片輔助生活情境，方便學員隨時預習與複習，完成測驗後還能即時線上產出證書，提升學習成就感與信心；緬甸籍雙語教師王甜甜也回饋，新住民學員在課後若有疑問，過去常無法即時請教老師，現在透過數位教材就能自主練習，對學習幫助很大。

教育局強調，未來將持續結合公私資源，優化數位學習內容，陪伴新住民穩定累積語言能力，讓新住民在新北市安心生活、找到歸屬感，也讓城市因多元而更加豐富。