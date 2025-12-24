新北召開樹保大會把關土城司法園區移植案 確保珍貴樹木完善生長

珍貴樹木是新北市重要綠色資源，也是重要的生態景觀資源，因此涉及移植或各項相關計畫的議題時，皆會進行嚴謹的審查過程。(圖:新北市景觀處提供)

新北市景觀處二十三日表示，綠色資源豐富的新北市，透過召開各界專家學者組成「新北市政府樹木保護委員會」定期執行珍貴樹木認定審核及遷植保護計畫、樹保政策，今年最後一次(第五屆第四次)大會於十二月二十三日召開，會中決議通過土城司法園區內五株珍貴樹木移植計畫，並依委員提議以更嚴謹的角度延長珍貴樹木移植養護期至五年，確保移植後養護計畫可以長期監測珍貴樹木的生長狀況。

珍貴樹木是新北市重要綠色資源，也是重要的生態景觀，因此涉及移植或各項相關計畫的議題時，其審查過程十分嚴謹，以顯示重視程度。特別是此次大會審議的土城司法園區開發工程案的五株珍貴樹木移植計畫，已提報到樹保大會審議3次，經過多次的討論與審查，除了希望確保施工期間各項內容與程序完善外，重點更著重於珍貴樹木移植後的監測養護及保護配套等更為務實的執行措施上。

景觀處長林俊德表示，近年樹木移植的技術日漸成熟，但執行時仍具有相當的風險，因此土城司法園區開發工程案五株珍貴樹木移植計畫經此次樹保大會審議通過後，後續仍須借重樹保委員之現場經驗及學術專長，持續協助監督移植期間的施工手法，以及移植後的養護情形，確保五株移植的珍貴樹木可以健康生長。