新北台中提名卡關基層焦慮 鄭麗文：不用過度擔心

國民黨2026縣市長提名進度緩慢，尤其在優勢選區新北、台中，目前黨內協調陷進度入僵局，引發基層焦慮。今（19）日主席鄭麗文上廣播時表示，整合沒有大家想得困難複雜，一切平常心回歸制度處理。

國民黨主席鄭麗文上廣播還在想著趕快完成鄭習會，下半年就能把重心鎖定在地方大選，但藍營基層早就焦慮爆炸。

國民黨主席鄭麗文：「國民黨也不需要把初選當作是洪水猛獸，那根據黨的規定，我們（初選規則）就是七三。」

黨中央原先說協調優先，鄭麗文這時才把2026遊戲規則講白，畢竟當前綠營戰將就位起跑，藍營還喬不出人選，尤其台中姐弟之爭，江啟臣、楊瓊瓔誰出戰，黨內互打之下，支持者之間已經出現裂痕。

國民黨主席鄭麗文：「不管是市長或者是議長，都有（溝通協調），黨有黨的遊戲規則，今天瓊瓔姐，她也不是選假的，我們也沒有理由說，一定要把誰給勸退。」

另外新北市同樣陷入李四川、劉和然兩強相爭，鄭麗文拋出時間表。

國民黨主席鄭麗文vs主持人黃光芹：「新北市時機點在過年前，（是我認為應該是可以），但方法兩個人彼此之間，（協調），就是透過協調，不需要初選。」

新北市副市長劉和然vs主持人黃暐瀚：「各縣市也一定會有，自己的機制，那到底是什麼機制，那這個每一個候選人，都有不同的想法，那都要見面以後，才能開始談，（那現在有跟李四川副市長，見過面或跟黨中央），目前都還沒有。」

提名劉和然盼盡快和李四川見面聊聊，2026藍營選戰布局，黨中央繼續堅持自己步調，聽不進基層期盼，恐讓優勢區域充滿變數。

