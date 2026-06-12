新北台北住宅空間規劃推薦老屋翻修設計施工

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【商家指南推廣專題】

規劃居家空間時，許多屋主都希望能在預算可控的前提下打造美觀設計，尤其面對格局調整、機能升級與智慧設備整合時，若缺乏完整評估，容易在施工過程中產生追加費用或溝通落差。今天的新北台北住宅空間規劃推薦專題，將帶您認識「無限大設計」，他們透過以人為本的設計思維與透明化預算管理，協助屋主進行老屋翻修設計施工、商辦住宅空間設計、室內裝修，讓有限空間延伸出更安心、實用且具未來彈性的生活想像。

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無限大設計成立於2015年，兩位創辦人分別來自傳產設計與行銷業務背景，看似與室內設計不同領域的經歷，反而成為品牌發展的重要優勢，他們理解空間設計不能只談美感，也需要在乎屋主的痛點、生活習慣與預算風險，因此在每個專案開始前，無限大設計皆會透過細膩觀察與耐心溝通，協助業主釐清生活輪廓。

無限大設計認為，室內設計的起點與終點始終是「人」，因此團隊不追求堆砌風格，也不讓設計師風格限制居住者想像，而是透過深度對話回歸生活本質，將屋主的故事、習慣與對未來的期待，轉化為空間中的動線安排、光影層次與材質選擇，使品牌入選新北台北住宅空間規劃推薦名單。

設計方法上，無限大設計延伸出3D設計哲學：Dialogue深度對話、Detail精緻細節、Durable永續安居。Dialogue代表設計始於理解，團隊透過溝通引導業主探索生活本質；Detail是對品質的要求，包含材質觸感、光線色溫、五金選用與縫隙收邊；Durable則強調經典設計能陪伴使用者長久生活。

許多屋主進行住宅空間、商辦空間、室內裝修工程、老屋翻修設計施工或智慧家居規劃時，最擔心的並非沒有靈感，而是預算是否失控、施工過程是否不斷追加費用。無限大設計期望能成為業主「夢想的財務管家」，自設計初期便提供精準估算，並於施工當下嚴格掌控成本，透過透明化溝通降低業主的不安。

無限大設計也重視「永續經營，智慧家居」，曾協助第一組業主在新婚階段完成空間規劃，並預先納入未來生活階段可能產生的變化，因此孩子出生與成長過程中的全屋鋪設軟墊地板、房間內裝調整、廚房加設洗碗機等需求，都能順利執行，不需大幅變更原有格局，也降低日後拆除既有裝潢造成的浪費，使品牌建立新北台北住宅空間規劃推薦口碑。

未來，無限大設計將持續以「創造有溫度的永恆空間」為使命，並投入綠建材及智慧家居的研究與應用，讓設計的無限可能建立在環境永續之上。品牌也會精進專業技能與專案管理能力，鞏固預算控管與精緻工藝優勢，期許擴大設計團隊規模，吸納多元設計人才，打造較完善的供應鏈體系，挑戰更大型的住宅或商業空間。

如果您正在尋找新北台北住宅空間規劃推薦品牌，或希望以老屋翻修設計施工打造更符合生活需求的空間，無限大設計便能透過深度對話、精緻細節、永續安居、預算風險掌控、財務透明與專案管理，滿足您對美感、機能與預算的期待。

更多新北台北住宅空間規劃推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：無限大設計 X.Design Sutdio

聯絡電話：02-2753-5778

地址：11475台北市內湖區文德路22巷44弄100號一樓

營業時間：週一至週五10:00-19:00，週末及例假日採預約制

官網：https://rink.cc/5ec11

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以上訊息由無限大設計提供