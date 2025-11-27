新北同婚暴力4年增近1倍 議員呼籲設置跨性別庇護所

隨著台灣同婚合法化已邁入數年，同性親密暴力案件也逐年增長，新北市議員戴湘儀今（27）日在個人臉書粉專上發文，呼籲新北市應創全國之先，設置「跨性別專庇護所」，強調性別暴力被害者不分性別，皆應受到該有的保護。

新北市議員戴湘儀發文倡議設跨性別庇護所。（新北市議員戴湘儀服務處提供／吳嘉億新北傳真）

戴湘儀文中提到，新北是全國同婚登記數量最多的城市，婚內或同居暴力也越來越常見，從2020年182件上升到2024的326件，在直轄市六都內排名第三，但在跨性別庇護政策上仍有許多不足之處，儘管新北曾設有中長期安置的庇護所，安置過男同志、女同志和雙性戀者，但因無設置生輔員，導致需被緊急安置的跨性別者，最後被送至遊民收容中心。

廣告 廣告

戴湘儀指出，針對同性親密關係庇護，社會局目前採取個案處理協助入住旅館，但此舉並非長久之計，家暴安置以生理男與女區分，導致跨性別庇護者被遺漏，所以也透過議會市政總質詢中，向新北市長侯友宜提出新北市應創全國之先，設置跨性別專庇護所。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身

黃遠小薰獲金片子帝后

蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊