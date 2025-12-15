新北同步啟用第8、9座哈客館 再添客家文化新據點

侯友宜說，哈客館代表著文化凝聚的中心，為了傳承客家族群的語言、文化及傳統技藝，上任後所承諾要達到「8年10館」目標，將在明年土城及鶯歌的哈客館成立後，超標達到11座。

新北市擁有67.2萬客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地。

新北市政府今天（15日）同步啟用第8、9座哈客館，為新北再添客家文化聚點。新北市長侯友宜表示，今日三重及板橋哈客館同步啟用，明年將在土城及鶯歌成立第10及第11座哈客館，不僅超越任內的目標，更規劃於116年在泰山再增設一館，積極推廣客家文化。

侯友宜市長說，哈客館代表著文化凝聚的中心，為了傳承客家族群的語言、文化及傳統技藝，上任後所承諾要達到「8年10館」目標，將在明年土城及鶯歌的哈客館成立後，超標達到11座，也規劃了116年成立第12座哈客館，讓客家文化在新北不斷發展下去。

侯友宜市長指出，三重及板橋哈客館由客家局及教育局共同推動，感謝學校及家長的支持，提供校園場地及資源，讓哈客館結合教育及客家文化，成為推廣多元文化裡一股包容、共融的力量。

客家局說明，新北市擁有67.2萬客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，透過語言學習、文化聚會與鄉親交流日常使用，讓客家文化更扎根、更生活化。