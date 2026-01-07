新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!

社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導

新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。

巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。

沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）

員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。









沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）

海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。





原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元

