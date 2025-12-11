新北名店點22欠工資 市府開罰24萬

知名連鎖港式餐廳「點22」逾30名員工11日赴新北市府大門陳情，控訴雇主惡意積欠工資，讓員工難過年，新北市勞工局勞資關係科長蕭慧敏代表市府接下申請書。蕭慧敏強調，市府陸續接獲申訴，已對餐廳違規開出8張罰單、24萬元罰鍰，後續還將裁罰積欠資遣費部分，持續協助勞工爭取權益，不使無良雇主持續神隱逃避責任。

「無良雇主 惡意欠薪」、「可憐勞工 無錢過年」，30多名員工11日在新北產業總工會陪同下，齊聚新北市府大門高喊口號。勞工局指出，點22公司因資金調度困難，10月底告知員工公司已破產，包括8月至10月份薪水、資遣費及6％退休金都未給付，推算積欠金額近千萬。

勞工局表示，點22至今未辦理歇業登記，仍有新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店4間分店仍在營業，卻持續積欠勞工薪資，造成勞工因此無從向勞保局申辦積欠工資墊償。

新北產總榮譽理事長洪清福要求，新北市衛生局、稅捐處應該查核還在營業的據點，了解供應商品質是否安全，同時監管現金流，不使積欠勞工薪資的惡雇主持續逍遙法外。

蕭慧敏表示，點22多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規情事，已開立8張罰單、總計24萬元。業者至今仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金。

勞工局譴責雇主惡意欠薪，要求業者應主動面對，若仍不履行，將依法加重處罰積欠資遣費，並協助勞工後續訴訟、提供涉訟補助，職涯輔導及就業媒合等需求，並盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國以謀求解決。