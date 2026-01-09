新北品味貢寮選物所開幕

新北市貢療在地創生團隊在貢寮澳底成立「品味貢寮選物所」昨日開張，作為遊客選購伴手禮、旅遊諮詢及地方創生交流的新平台。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府農業局輔導在地創生團隊建立「品味貢寮」地域特色品牌，在澳底成立「品味貢寮選物所」九日上午開張，將成為遊客選購伴手禮、旅遊諮詢及地方創生交流的新平台。農業局表示，選物所不僅提供在地農漁產行銷管道，更讓貢寮的特色物產與文化能夠被整合呈現，提升地域品牌能見度。

農業局長諶錫輝表示，近年積極推動地方創生，透過空間再造與品牌建立協助在地產業展現新風貌，「品味貢寮選物所」即是具體成果之一，館內匯集山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包、貢寮鮑（九孔）產品、山藥冰棒、羽豐米、石花皂及「品味貢寮」品牌系列商品，並規劃交流區，未來將作為體驗活動、創生聚會及跨域合作場域，帶動地方全面發展。

新北市貢療在地創生團隊成立「品味貢寮選物所」開張，「金山漫遊」創辦人賴家華現場分享跨區地域品牌經營的實戰歷程。 （記者吳瀛洲攝）

「品味貢寮選物所」九日開幕並舉辦「交流茶會」及「東北角創生小聚」，邀集中央與地方相關單位、在地創生夥伴及青年團隊共同參與，透過實體交流分享農業創生與地域品牌推動經驗。

「金山漫遊」創辦人賴家華現場分享跨區域地域品牌經營的實戰歷程，期待透過「品味貢寮」與「金山漫遊」兩大品牌的對話交流，探討品牌串連、通路合作與旅遊整合的可能性，為新北東北角農業創生注入更多務實策略與創新思維，推動新北東北角地域品牌的躍升。