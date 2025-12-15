新北哈客館再添2座 三重、中山館同日揭牌

新北市長侯友宜15日出席「哈客三重館」揭牌啟用典禮，並在手作教室體驗植物槌染。（張鎧乙攝）

新北市都會客家文化據點再擴增，新北市第8座「哈客三重館」與第9座「哈客中山館」今（15）日同日揭牌啟用。市長侯友宜出席表示，市府持續推動哈客館設置，期盼讓文化、語言與傳統技藝在城市中扎根發展，也讓客家族群在新北永遠有一個家的所在。

侯友宜指出，市府原規劃「8年10館」目標，目前進度超前，隨著三重與中山館同步啟用，已完成9座哈客館，明年將再啟用土城、鶯歌館，預計任內完成11座哈客館，建構完整的都會客家文化網絡。

新北市客家事務局長劉冠吟表示，三重與中山2館皆設於校園內，活化學校非全時使用教室，白天配合教學，課後及假日開放客家社團與相關課程使用，貼合多數社團成員作息，也提升公共空間使用效率。

客家局指出，新北現有逾67萬名客籍人口，哈客館除提供客語、文化與傳統技藝推廣，也兼具族群交流功能。隨著雙館啟用，客家文化據點進一步深入都會核心，讓文化在日常生活中持續傳承。

