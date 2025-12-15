新北哈客館＋2 8年10館達標

新北市長侯友宜（後排中）15日與客家局長劉冠吟（後排左一）出席「哈客三重館」揭牌啟用典禮，並與啟文幼兒園學童同樂。（張鎧乙攝）

新北市哈客三重館與板橋中山館15日同步啟用，成為全市第8、9座哈客館。市長侯友宜表示，隨著雙館落成，不僅提前達成「8年10館」政見目標，明年第3季還將於土城、鶯歌成立第10、11座哈客館，並規畫民國116年在泰山再增設1館，讓客家文化在新北持續向下扎根、向外擴散。

侯友宜指出，哈客館象徵文化凝聚與傳承的核心空間，市府上任後積極推動「4年5館、8年10館」政策，透過在都會區設置多元文化據點，讓客家語言、音樂與傳統技藝走進生活場域。他也特別感謝學校與家長支持，提供校園空間與資源，讓哈客館結合教育體系，成為推動多元文化包容、共融的重要平台。

廣告 廣告

客家局長劉冠吟說明，三重與板橋中山館皆是活化校園閒置教室的成果。她指出，教室白天並非全時使用，透過彈性規畫，下午5時後即可開放客家社團與研習課程使用，假日也能成為社區文化據點，維運經費則全由客家局負擔，不僅提升空間使用效率，也減輕學校負擔。

三重館空間約35坪，入口招牌可啟動亮燈，室內配置滑動式黑板、音響與多媒體互動設備，搭配大面玻璃鏡與六角形造型燈，形塑兼具美感與功能的教學空間，並設有可自由排列的幾何桌椅，因應不同課程需求。除客家語課程外，也開設原住民語、新住民語等多元語言教學，晚間由專業師資指導客屬社團研習。

板橋中山館約75坪，以藍染意象打造「新北愛學客」文化牆，入口採木格柵與「哈客」識別設計，室內天花板以藍染布條妝點，搭配柔和燈光與鏡面設計，營造典雅舒適的學習氛圍。夜間與假日開設客家歌謠、舞蹈及弦樂等課程。

國民黨議員王威元表示，樂見哈客館在三重落腳，客家文化源遠流長，透過校園與社區結合，讓孩子認識深厚的文化底蘊，對城市文化傳承具有長遠意義。