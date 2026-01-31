新北員工妻和老闆吵架！烙兒「闖尾牙宴」亮槍 下場超慘

歲末年終，各大企業相繼舉辦尾牙，不過在這個歡樂的氛圍當中，竟然有人氣到要亮槍，事發於昨（30日）晚間，一名老闆在新北市新莊區一處餐廳舉辦尾牙，期間有員工老婆跑來鬧事，員工妻一氣之下竟然烙來自己的兒子，甚至亮槍恐嚇，警方獲報後趕抵現場將相關人士送辦。

新莊區一處熱炒店驚傳有人亮槍。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於昨天晚間11時，一名33歲顏姓女老闆邀請員工在新莊區中華路二段一間熱炒店吃尾牙，期間一名員工的妻子吳女到場，因故和顏女發生口角，她一氣之下竟然打電話給未成年的陳姓兒子叫支援，結果兒子找來19歲翁姓男子抵達現場，而翁男夥同陳姓少年及19歲林姓男子一起到現場，一下車就掏出一把空氣槍威嚇顏女，嚇得在場客人酒意全退。

警方獲報後趕抵現場，調閱監視器畫面後，確定翁男確實有亮槍，當場將相關人士壓制逮捕，全案詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪移送新北地檢署偵辦。

警方表示，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

