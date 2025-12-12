新北唯一社會企業主題 三重社創基地啟動招募
（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北市以社會企業為主題的「三重社會創新基地」啟動新一期招募，助團隊兼顧市場及改善社會問題，近年有團隊成功培訓身障者自媒體技能自立接案，為身障礙者高失業率提出解方。
新北市青年局發布新聞，新北市唯一以「社會企業」為主題的創業基地「新北青創三重社會創新基地」即起至明年1月6日開啟新一期招募，預計招募20組團隊。該基地位於三重中央公有零售市場4樓，鄰近捷運台北橋站，提供多元活動空間、會議室及共同工作空間。
青年局指出，基地近2年輔導許多成功社會創業團隊，包含「咖啡有的Coffield」結合咖啡和社工專業，以心理健康為核心推出「開槓咖啡」與「心肌力工作坊」陪伴面臨情緒困擾的人，2024年獲得國際社會企業SEWF認證及第12屆菁網獎。
團隊「夥伴好新媒體」則看見台灣身心障礙者高失業率現況，培訓身障者學習影音、Vtuber、Podcast等技能，幫助他們自立接案。今年團隊培力3位重度肢體障礙者組成藝人團體「地獄男團」，在社群媒體上以「地獄梗」影音短片獲迴響，翻轉大眾對於身障者的想像。
青年局長邱兆梅表示，社企創業家既要改善社會問題，同時也要善用市場機制達到可持續經營，「三重社會創新基地」導入經營診斷、顧問輔導、主題式培力工作坊及影響力講座等輔導機制，未來也將提供進駐團隊參加國內外展會、競賽與申請認證等補助資源，讓社會創新組織更能走得遠，邁向更大市場。（編輯：林恕暉）1141212
