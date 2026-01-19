新北啃老男10多刀殺雙親！ 監視器錄下冷血犯案過程

警方尋獲車輛進行採證，並查獲一把開山刀。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一對賣蔥油餅的夫妻，前天（17日）晚間遭長期啃老的兒子持疑似開山刀的利器，在住家客廳狠心連砍10多刀致命，而警方掌握兒子涉有重嫌的原因，全因家中客廳正巧擺放著一顆監視器，拍下逆子犯案後進出、清洗刀具、更換衣物過程，而兒子行兇後隨即騎車逃逸，在三重地區棄車後逃逸，最後行蹤仍在新北市轄內，目前蘆洲警方正積極查緝當中。

據悉，67歲廖姓男子、75歲許姓婦人結婚多年，僅育有年約30多歲的兒子，獨生子平時無業遊手好閒，偶爾打零工，大多時間在家打電動，過去曾有過三級毒品遭裁罰的紀錄，家中經濟全仰仗年邁雙親開攤車在三重賣蔥油餅維生。

未料，前天（17日）晚間9時許，獨生子返家後，竟對雙親痛下殺手，持疑似開山刀的利器，朝雙親瘋狂砍殺，造成父親後腦、左手、左手肘10餘刀，母親則是背部、後腦、雙手10餘刀，刀刀見骨，顯見殺人意圖。

而警方能夠確認殺人嫌犯就是逆子的原因，就是客廳內正巧擺放著一顆監視器，清楚錄下逆子犯案後進出客廳、事後冷靜地清洗刀具後，換上衣物過程。

目前警方透過監視器鎖定，嫌犯犯案後，騎乘機車逃逸，後續在三重三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口棄車後，再轉搭計程車逃逸，目前仍在新北市境內，警方將積極查緝到案，釐清冷血殺害雙親的背後動機。

