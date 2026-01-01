新北商圈券元旦開跑 經發局：百元換兩百搶攻年節商機

（記者陳志仁／新北報導）迎接 2026 年嶄新開始，新北市政府經濟發展局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波於元旦推出「新北商圈券」；民眾只要 100 元即可兌換價值 200 元的消費券，適用 19 個特色商圈，以實質優惠帶動年節消費熱潮。

圖／新北市政府經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波與新北市商圈聯合發展協會攜手於元旦推出「新北商圈券」活動。（新北市政府經濟發展局提供）

經發局長盛筱蓉表示，配合普發現金一萬元政策，市府整合各局處資源推出系列優惠活動，讓民眾「買得有感、花得實惠」；其中，新北商圈券主打「100 元換 200 元」加倍回饋，自元旦起開放兌換，鼓勵民眾在年節期間走訪各地商圈消費，將人潮轉化為錢潮，活絡地方經濟。

新北市商圈聯合發展協會理事長林淑芳指出，此次活動由各商圈夥伴共同投入，以「商圈團體戰」方式迎接新的一年，除蘆洲商圈於 1 月 2 日、淡水商圈於 1 月 4 日開始發放外，其餘商圈皆於 1 月 1 日同步兌換；每組商圈券包含 100 元面額 2 張，每人限換 2 組，商圈券不找零，使用期限至 2 月 22 日止。

經發局商業發展科科長陳漫瑄補充，除商圈券外，新北年貨市集將於 1 月 31 日至 2 月 1 日在中和四號公園登場，集結 40 攤新北在地美食與伴手禮業者，現場推出多項優惠，讓民眾一次買齊年貨；春節期間，各大賣場、飯店及觀光工廠亦同步推出折扣活動。

此外，春節走訪客家文化園區、烏來瀑布遊客中心可獲得限量紅包與春聯，後續還有三重新北燈會、平溪天燈節等重磅活動接力登場，市府誠摯邀請民眾春節期間到新北走春、享優惠、過好年；詳細兌換時間、地點及可使用店家名單，已公布於新北市政府經濟發展局官網，歡迎大家到新北遊玩享好康。

