「新北商圈券」加倍送 串聯19處特色商圈元旦限量開跑

新北市府經發局明年一月一日起推出「新北商圈券」加倍送共有十九個商圈加入，民眾到各商圈可以一百元兌換二百元商圈券消費。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為活絡地方商圈、刺激年節消費，新北市府經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，將於明年元旦起推出「新北商圈券」加倍送活動，有十九個新北特色商圈共同響應，民眾只要以一百元現金，即可兌換二百元的商圈券，消費力直接翻倍，讓民眾一路買到農曆過年。

經發局長盛筱蓉表示，因應十一月起普發現金一萬元，經發局與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」加倍送誘因，鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。

盛?蓉指出，除商圈券加倍送外，將於明年一月卅一日至二月一日推出新北年貨市集活動，集結新北商圈及市場優質年貨商品，讓民眾一站購足，將另有精采優惠活動，邀民眾一同搶好康過好年。

新北市商圈聯合發展協會會長林淑芳表示，這次「新北商圈券」加倍送計聯合十九個特色商圈共同推出，自明年元旦日起到各商圈，就可用一百元兌換二百元商圈券，每人限換二組，可於十九個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點公告於新北市經濟發展局官網，每商圈限量三五０份，其中平溪、雙溪、深坑商圈更加碼至五百份，數量有限，換完為止。

十九個商圈包括以陶瓷文化聞名的鶯歌商圈、結合信仰的新莊廟街商圈、擁有歷史老街風貌的三峽民權老街商圈與三角湧商圈、觀光勝地的淡水、九份、金山、平溪及八里商圈，及區域特色的深坑、石碇及坪林商圈等。