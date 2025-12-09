新北商業技藝競賽勇奪31獎、金手數全國第一展現技職領航力

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市在114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽中再度寫下亮眼成績，勇奪10座金手獎、21項優勝，共31項獎項，不僅較去年再增加6項，金手數與總獲獎數更是雙料全國第一，展現新北在技職教育領域的領航地位。

三重商工彭雅蓓獲得會計資訊金手獎第二名。（新北市教育局提供）

新北市教育局指出，本屆競賽於12月1日至4日在臺南高商舉行，共136校、519名選手角逐平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫9大商業類職種。三重商工、新北高工、淡水商工、南山高中、智光商工、復興商工、樹人家商及穀保家商表現亮眼，在設計、資訊、數位內容與商務整合等AI時代關鍵跨域技能中脫穎而出。教育局表示，新北自102年率先推動「金手培訓計畫」，透過三級培訓與六大技整領域培育，整合校園與產業資源，讓選手在扎實技術、創意與國際競爭力上都具備取勝的優勢。

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出。獲得會計資訊金手獎二名的彭雅蓓表示，長期從基礎概念到乙級技能的高強度訓練，是一場與自己極限的較量。她說：「金手獎不是結束，而是新的起點，未來想持續在會計與商業領域深耕。」感謝師長指導與家人支持，也要感謝教育局與學校提供完善的資源，讓她終於在全國舞台上脫穎而出。

平面設計職種奪下金手第二名的智光商工黃敏芯也分享，備賽過程漫長且艱辛，感謝倪正平主任與金手培訓教師團隊的專業指導，更感謝家人與同學一路相伴，讓她得以堅持到底。「這份榮耀提醒我，要持續精進、不停下成長的腳步。」

智光商工黃敏芯奪下平面設計職種金手第二名。（新北市教育局提供）

教育局強調，新北持續提供全國最優渥的激勵制度──包括全國最高10萬元金手獎金及國際見學機會，也是全國唯一補助前三名指導老師一同參與國際見學的縣市，真正做到「鼓勵學生、也支持老師」。未來將以「世界級人才一貫化政策」持續串接國中技職啟蒙、技職就學獎助金、金手培訓到國際見學，深化跨校合作與產業鏈結，並導入國際技能標準，打造與世界接軌的學習環境，讓新北學子具備更強競爭力與全球視野。