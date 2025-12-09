新北商業技藝競賽勇奪31獎 金手數全國第一展現技職領航力

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出

新北市在114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽中再度寫下亮眼成績，勇奪10座金手獎、21項優勝，共31項獎項，不僅較去年再增加6項，金手數與總獲獎數更是雙料全國第一，展現新北在技職教育領域的領航地位。

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出。獲得會計資訊金手獎第二名的彭雅蓓表示，長期從基礎概念到乙級技能的高強度訓練，是一場與自己極限的較量。她說，金手獎不是結束，而是新的起點，未來想持續在會計與商業領域深耕，感謝師長指導與家人支持，也要感謝新北市教育局與學校提供完善的資源，讓她終於在全國舞臺上脫穎而出。

平面設計職種奪下金手第二名的智光商工黃敏芯也分享，備賽過程漫長且艱辛，感謝倪正平主任與金手培訓教師團隊的專業指導，更感謝家人與同學一路相伴，讓她得以堅持到底。這份榮耀提醒自己，要持續精進、不停下成長的腳步。